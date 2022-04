Sono ventitré i blucerchiati convocati per il ritiro pre-Verona

Questa pomeriggio ha Sampdoria ha svolto l’ultimo allenamento a Bogliasco in vista della partenza per Verona. La squadra ha lavorato sul campo 1 del “Gloriano Mugnaini”, svolgendo esercitazioni per lo sviluppo del possesso, seguite da una partita a tema tattico. Individuali di recupero per Andrea Conti, Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco, che rimarranno al Poggio anche nei prossimi giorni.

Verona. Sul pullman in partenza per il ritiro il Veneto, dove il Doria proseguirà la sua preparazione in ottica-Hellas, sono saliti 23 calciatori blucerchiati. Di seguito la lista completa stilata da Marco Giampaolo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Quagliarella, Supriaha.