Caputo: «Prendiamo il pari positivamente e guardiamo avanti»

Ciccio Caputo è l’uomo del momento in casa Sampdoria. Con quello di oggi, fa 11 gol in Serie A in stagione, mostrando una continuità invidiabile. Anche se a Verona ha fatto sudare freddo gli oltre 1700 tifosi blucerchiati in trasferta. «Ho cambiato alla fine l’idea di tirare in quell’angolo il rigore – svelta l’attaccante -, perché volevo chiuderla. Montipò me l’ha parata, ma per fortuna la respinta è rimasta là e l’ho messa dentro. In quell’attimo in cui stavo per calciare mi è passato di tutto per la testa».

Binario. Un 1-1 tutt’altro che da buttare, come spiega il numero 10: «Abbiamo avuto un atteggiamento positivo, la gara è stata interpretata bene. Anche dal punto di vista tattico, dove abbiamo cambiato qualcosa. E non era facile farlo qui, a Verona. La partita si era anche messa sul binario giusto, poi però abbiamo subito un gol ingenuo quando mancava poco. L’atmosfera nello spogliatoio? Sapevamo che con i tre punti forse avremmo chiuso il discorso salvezza, ma ci prendiamo il punto. Ora guardiamo avanti, pensiamo al derby».