Ripresa in ottica-derby al “Mugnaini”, martedì doppia seduta

La Sampdoria è tornata ad allenarsi nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 aprile, per iniziare a preparare il derby, in programma sabato pomeriggio al “Ferraris”. Sotto gli sguardi attenti del responsabile delle aree tecniche Carlo Osti e del direttore sportivo Daniele Faggiano, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto la ripresa sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco.

Minuti. Prima fase della seduta per l’intero gruppo, quindi lavori suddivisi in base ai minuti accumulati dai singoli calciatori nelle ultime gare: rigenerativo per i blucerchiati più impegnati; esercitazioni atletiche, tecniche e partitine a tema per tutti gli altri disponibili.

Agenda. Per quanto riguarda i singoli, Andrea Conti, Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Domani, martedì, è in agenda a Bogliasco una doppia sessione d’allenamento.