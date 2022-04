Doppio a Bogliasco: primi test per Conti e Giovinco

Doppia seduta di allenamento a Bogliasco per la Sampdoria, in vista del derby della Lanterna. In mattinata Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi. Nel programma erano previsti esercizi per lo sviluppo della forza in palestra e la trasformazione sul campo, sia dal punto di vista tattico sia per le finalizzazioni.

Programma. Il pomeridiano invece era dedicato a lavori di carattere tecnico-tattico. Primi test parziali in gruppo per Andrea Conti e Sebastian Giovinco, che hanno portato avanti le rispettive tabelle di recupero agonistico. Manolo Gabbiadini invece ha proseguito con il suo percorso riabilitativo. Domani, mercoledì, appuntamento pomeridiano al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco.