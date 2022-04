Qui Bogliasco: mattutino tattico, venerdì la rifinitura

Meno due al derby della Lanterna. La Sampdoria continua ad allenarsi a Bogliasco agli ordini di Marco Giampaolo e del suo staff tecnico che questa mattina sul campo 2 del “Mugnaini” hanno diretto una seduta incentrata su esercitazioni tattiche, propedeutiche alla preparazione della gara, in programma sabato al “Ferraris” (ore 18.00). Per quanto riguarda i singoli, sessione individuale per Sebastian Giovinco; percorso di recupero agonistico per Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì, è in programma al mattino la rifinitura.