Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, martedì doppia seduta

Cielo grigio su Bogliasco e Sampdoria che è tornata ad allenarsi dopo il successo nel derby. Per cominciare a preparare la trasferta di Roma con la Lazio, i blucerchiati hanno sostenuto una seduta a due velocità agli ordini di Marco Giampaolo e del suo staff.

Sessione. I calciatori maggiormente impegnati con i rossoblù hanno svolto una sessione rigenerativa, incentrata su lavori aerobici sul campo 2 del “Mugnaini”. Per tutti gli altri disponibili esercitazione tecnica e partitella a campo ridotto. Per quanto riguarda i singoli, individuale per Sebastian Giovinco; percorso di recupero agonistico invece per Manolo Gabbiadini. Domani, martedì, è in agenda una doppia seduta.