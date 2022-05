La Samp lavora sulla forza, mercoledì pomeridiano

Allenamento mattutino per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco. Marco Giampaolo e lo staff hanno impegnato la squadra su lavori di forza, seguiti da un’esercitazione tecnico-tattica sul campo 2. Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco hanno portato avanti i rispettivi percorsi di recupero. Domani, mercoledì, appuntamento pomeridiano in vista della trasferta in casa della Lazio.