Meno due alla Lazio, venerdì rifinitura e partenza

Meno due alla Lazio. Dopo la riunione in sala video, i blucerchiati di Marco Giampaolo si sono dedicati ad un’esercitazione tecnico-tattica propedeutica alla preparazione della gara dell'”Olimpico”, in programma sabato (ore 20.45).

Esami. Stefano Sensi si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore della coscia destra: soltanto terapie e fisioterapia per il centrocampista.

Rifinitura. Individuale in palestra e sul campo per Sebastian Giovinco; percorso di recupero agonistico infine per Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì, è fissato al mattino l’ultimo allenamento a Bogliasco, prima della partenza alla volta di Roma, prevista nel pomeriggio.