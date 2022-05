Domenica mattina porte aperte per i tifosi a Bogliasco

Domenica mattina tutti a Bogliasco per sostenere la Sampdoria. Il prossimo 15 maggio il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” aprirà le porte in occasione dell’allenamento mattutino (inizio programmato alle ore 10.30) a tutti i tifosi blucerchiati, che potranno incitare la squadra in vista del posticipo del “Ferraris” con la Fiorentina. Calciatori, mister e staff tecnico potranno ricevere il caldo abbraccio dei sampdoriani nel piazzale antistante l’ingresso degli spogliatoi.

Ordinanza. In merito all’apertura il Comune di Bogliasco ha emanato un’apposita ordinanza (qui il testo integrale) predisponendo il divieto di circolazione temporaneo degli autoveicoli in via Marconi dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Faranno eccezione i veicoli dei residenti, di altri autorizzati a diverso titolo e tutti i veicoli a due ruote (che potranno parcheggiare i propri mezzi sul piazzale del campo “3 Campanili”).