Verso la Fiorentina tra forza e trasformazione al “Mugnaini”

Intensa e lunga mattinata di lavoro per la Sampdoria a Bogliasco di fronte al presidente Marco Lanna, al direttore delle aree tecniche Carlo Osti e al direttore sportivo Daniele Faggiano. I calciatori disponibili sono stati suddivisi in due gruppi e hanno svolto lo stesso programma: sviluppo della forza e trasformazione tecnico-tattica sul campo 1 del “Mugnaini”. Al termine, lavori individuali in palestra.

Test. Albin Ekdal ha fatto un primo test con i compagni sul campo, mentre Sebastian Giovinco e Stefano Sensi hanno proseguito a livello individuale con programmi di recupero agonistico. Presente anche a Manolo Gabbiadini che continua il percorso riabilitativo-atletico post operatorio. Domani, venerdì, nuovo appuntamento pomeridiano.