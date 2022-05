Esercitazioni e palle inattive a Bogliasco, domenica si replica

Sabato sul campo 2 del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” per la Sampdoria. Dopo la messa in azione, i blucerchiati hanno svolto lavori atletici sulla rapidità, seguiti da un’esercitazione tecnico-tattica e dallo sviluppo di palle inattive. Primo test in gruppo per Sebastian Giovinco, mentre Stefano Sensi prosegue nel suo percorso di recupero agonistico. Manolo Gabbiadini ha svolto una sessione riabilitativa, come da programma. Alla seduta hanno assistito i dirigenti Antonio Romei, Carlo Osti e Daniele Faggiano. Domani, domenica, si replica.