Ferrari-gol: «Quattro anni che sognavo questo gol»

Marco Giampaolo aveva chiesto alla Sampdoria di giocare a testa alta e petto in fuori. Alex Ferrari lo ha preso alla lettera, segnando a Terracciano proprio con il petto. «Il mio primo gol è stata un’emozione – dice sorridendo il centrale modenese -, sono quattro anni che lo sogno. Stasera volevamo fare una grande prestazione per la nostra gente, che ci ha sempre sostenuto. Quest’anno ho trovato continuità e alla fine abbiamo raggiunto la salvezza, quindi la considero una bella annata».

Rinascita. Tra momenti belli e brutti, il difensore in questi anni si è dimostrato un calciatore affidabile. «La Sampdoria è stata la mia rinascita – spiega -, voglio che sia la mia conferma. Questo gol lo dedico alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che mi hanno sostenuto anche quando le cose non andavano per il meglio».