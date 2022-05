Video e tattica al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

Penultimo allenamento della stagione per la Sampdoria che a Bogliasco continua a preparare la sfida con l’Inter, in programma domenica al “Meazza” di Milano. Dopo una lunga riunione in sala video e la consueta fase di riscaldamento atletico, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina sul campo 2 del “Mugnaini” incentrata su lavori tecnico-tattici e finalizzazioni in vista della partita con i nerazzurri.

Rifinitura. Specifici programmati per Francesco Caputo, Andrea Conti, Sebastian Giovinco e Stafano Sensi; percorso di riabilitazione anche sul campo per Manolo Gabbiadini. Assente Vladyslav Supriaha, impegnato con l’Ucraina Under 21 nella preparazione alle gare di qualificazione agli Europei di categoria. Domani, sabato, la squadra sosterrà al mattino la rifinitura quindi, nel pomeriggio, partirà in pullman alla volta del capoluogo lombardo.