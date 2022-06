Nazionali: i risultati e le presenze degli otto blucerchiati

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Danimarca – Mikkel Damsgaard

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Francia-Danimarca 1-2 (in panchina, subentrato al 60′)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Austria-Danimarca 1-2 (in panchina, subentrato al 51′)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Danimarca-Croazia 0-1 (titolare, sostituito al 61′)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Danimarca-Austria 2-0 (in panchina)

Gambia – Omar Colley

Amichevole: UAE-Gambia 1-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Qualificazioni Coppa d’Africa 2023, Gruppo G: Gambia-Sudan del Sud 1-0 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Qualificazioni Coppa d’Africa 2023, Gruppo G: Congo-Gambia 1-0 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Giappone – Maya Yoshida

Amichevole: Giappone-Paraguay 4-1 (titolare, sostituito al 46′)

Amichevole: Giappone-Brasile 0-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Kirin Challenge Cup 2022: Giappone-Ghana 4-1 (titolare, sostituito al 46′)

Kirin Challenge Cup 2022: Giappone-Tunisia 0-3 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Norvegia – Morten Thorsby

UEFA Nations League, Lega B – Gruppo 4: Serbia-Norvegia 0-1 (in panchina, subentrato al 67′)

UEFA Nations League, Lega B – Gruppo 4: Svezia-Norvegia 1-2 (titolare, sostituito al 61′)

UEFA Nations League, Lega B – Gruppo 4: Norvegia-Slovenia 0-0 (in panchina)

UEFA Nations League, Lega B – Gruppo 4: Norvegia-Svezia 3-2 (titolare, sostituito al 66′)

Polonia – Bartosz Bereszynski

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 4: Polonia-Galles 2-1 (titolare, ammonito al 61′)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 4: Belgio-Polonia 6-1 (in panchina, subentrato al 46′)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 4: Olanda-Polonia 2-2 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 4: Polonia-Belgio 0-1 (in panchina)

Venezuela – Tomás Rincón

Amichevole: Malta-Venezuela 0-1 (in panchina, subentrato al 77′)

Amichevole: Arabia Saudita-Venezuela 0-1 (titolare, sostituito al 72′)

Norvegia Under 21 – Kristoffer Askildsen

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo A: Norvegia-Croazia 3-2 (in tribuna)

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo A: Finlandia-Norvegia 0-2 (in tribuna)

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo A: Norvegia-Azerbaijan 2-1 (in tribuna)

Ucraina Under 21 – Vladyslav Supriaha

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo H: Isole Faroe-Ucraina 0-4 (titolare, a segno al 33′ e sostituito al 67′)

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo H: Ucraina-Macedonia del Nord 4-0 (titolare, sostituito al 78′)

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo H: Ucraina-Francia 3-3 (in panchina, subentrato al 68′)

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo H: Armenia-Ucraina 0-2 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)