La Samp arriva a Ponte di Legno: il ritiro 2022 è cominciato

La Sampdoria è a Ponte di Legno, il ritiro 2022 è ufficialmente cominciato. L’orologio segnava le 18.29 quando il pullman sociale, partito da Genova alle 14.00 in punto, ha parcheggiato davanti all’Hotel Mirella e i blucerchiati hanno iniziato a scendere per dirigersi ognuno nella propria camera in attesa della cena. Da domani, domenica, si inizierà a fare sul serio: Marco Giampaolo ha programmato una doppia seduta al centro sportivo di Temù.