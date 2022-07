Nuova doppia seduta a Temù, Rincón si unisce ai compagni

Prosegue con una doppia seduta la preparazione estiva della Sampdoria in Alta Valle Camonica. Mattinata dedicata alla tattica: al centro sportivo di Temù, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi per poter provare i movimenti delle due fasi di gioco.

Rincón. Nel pomeriggio Tomás Rincón e il responsabile delle aree tecniche Carlo Osti hanno raggiunto la squadra in ritiro. Il menù dell’allenamento è stato caratterizzato da esercitazioni atletiche con l’utilizzo del pallone e tecnico-tattiche a campo ridotto. In chiusura, lavoro aerobico defaticante al quale ha partecipato anche il centrocampista venezuelano. Domani, martedì, la squadra sosterrà una nuova doppia razione di lavoro.