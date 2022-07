Tattica e palle inattive a Temù, nel pomeriggio il Castiglione

Mattinata più leggera per la Sampdoria, in attesa della prima uscita stagionale con i dilettanti del Castiglione (Eccellenza lombarda). Sul prato del centro sportivo di Temù Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi per predisporre la seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Questo pomeriggio, alle ore 17.00, è fissato la prima amichevole pre-campionato (diretta tv, web e social su Primocanale).