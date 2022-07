Pomeridiano tra corsa e palestra, venerdì la Samp in piazza

La Sampdoria è tornata all’opera al centro sportivo di Temù. Dopo una mattinata di riposo, Marco Giampaolo e lo staff hanno diretto un allenamento pomeridiano caratterizzato da test incrementale a navetta (una corsa a step per valutare la resistenza specifica), preceduto da una prima fase di attivazione in palestra. Domani, venerdì, è in programma una doppia seduta.

Presentazione. Sempre domani, a partire dalle ore 21.15, in piazza XXVII Settembre, a Ponte di Legno è in programma la presentazione della squadra ai tifosi blucerchiati.