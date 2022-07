Pari nella sfida in famiglia: tra blu e bianchi termina 2-2

Si chiude in parità la sfida in famiglia tra Sampdoria blu e Sampdoria bianca. Sul campo di Temù le due formazioni blucerchiate hanno disputato due tempi da una trentina di minuti l’uno. Il primo si è aperto con il vantaggio blu di Manuel De Luca (10′) e, dopo il pari bianco di Abdelhamid Sabiri (20′), si è chiuso con il sorpasso firmato Francesco Caputo. In avvio di ripresa – in cui De Luca e Gerard Yepes si sono scambiati la maglia – ci pensa Mikkel Damsgaard (3′) a ristabilire l’equilibrio che resiste fino al triplice fischio.

Turno. Esentati dalla partita Federico Bonazzoli, Manolo Gabbiadini, Marco Somma, Elia Tantalocchi e Ronaldo Vieira. Domani, giovedì, Marco Giampaolo ha accordato un turno di riposo mattutino: la preparazione in altura proseguirà nel pomeriggio.

Sampdoria blu 2

Sampdoria bianca 2

Reti: p.t. 10′ De Luca, 20′ Sabiri, 26′ Caputo; s.t. 3′ Damsgaard.

Sampdoria blu (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru; Candreva, Trimboli, Verre, Damsgaard (18′ s.t. Malagrida); Quagliarella, De Luca (1′ s.t. Yepes).

Sampdoria bianca (4-1-4-1): Ravaglia; Bereszynski, Farabegoli, Colley, Augello; Yepes (1′ s.t. De Luca, 18′ s.t. La Gumina); Léris, Rincón, Sabiri, Stoppa; Caputo.

Arbitro: Pigat.

Assistenti: Menolfi e Ganassi.