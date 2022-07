La Samp saluta Ponte di Legno, nel pomeriggio c’è il Brescia

Il ritiro in Alta Valle Camonica finisce qui. Con una seduta mattutina sul campo sportivo di Temù, la Sampdoria ha ufficialmente concluso la settima preparazione nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale e, dopo il pranzo in hotel, si metterà in viaggio, a bordo del pullman sociale, alla volta di Brescia.

Fischio. Sarà infatti la formazione lombarda (Serie B) a testare il livello di apprendimento e la forma fisica dei blucerchiati di Marco Giampaolo al termine del tredicesimo giorno di preparazione in altura. Il fischio d’inizio allo stadio “Rigamonti” è fissato alle ore 18.00 (diretta tv, web e social su Primocanale).