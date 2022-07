Doppio tra forza e partitelle, giovedì pomeridiano

Sole bollente e Sampdoria al lavoro. Al “Mugnaini” di Bogliasco non cambia la musica per Marco Giampaolo e i suoi, alle prese con una doppia seduta – mattinata di forza, pomeriggio di tecnica e partitelle – scandita dal frinire delle cicale. Sessioni differenziate sul campo per Fabio Depaoli e Manolo Gabbiadini; programma di recupero agonistico per Andrea Conti. Domani, giovedì, la squadra tornerà all’opera per un unico allenamento pomeridiano.