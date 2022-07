La Sampdoria è a Istanbul: blucerchiati pronti per il Besiktas

Volo senza intoppi per la Sampdoria, che alle 18.35 locali è atterrata in leggero anticipo all’Aeroporto Internazionale Atatürk di Istanbul per poi trasferirsi in pullman in un hotel con vista Bosforo. Domani, sabato, i blucerchiati di Marco Giampaolo sfideranno i padroni di casa del Besiktas alla “Vodafone Park Arena” (ore 19.00 locali, le 18.00 in Italia, diretta DAZN).