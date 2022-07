Mattutino al “Mugnaini”: ventidue i convocati per il Besiktas

Ultimato l’allenamento mattutino al “Mugnaini” di Bogliasco, Marco Giampaolo ha diramato la lista dei 22 convocati per la trasferta in Turchia, dove domani, sabato, alle ore 19.00 locali (le 18.00 in Italia, diretta DAZN) i blucerchiati affronteranno il Besiktas in un’amichevole in programma alla “Vodafone Park Arena” di Istanbul. Non saliranno sul volo charter in partenza nel pomeriggio dall’aeroporto “Cristoforo Colombo” gli indisponibili Andrea Conti, Manolo Gabbiadini, Fabio Quagliarella (affaticamento muscolare) e Simone Trimboli. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Ravaglia, Tantalocchi.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Candreva, Damsgaard, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Caputo, De Luca.