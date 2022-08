La Samp riprende in vista della Reggina, a Bogliasco c’è Djuricic

Un Filip Djuricic in più nel motore. Smaltita la domenica di riposo concessa di ritorno da Istanbul, la Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio al “Mugnaini” in vista dell’esordio in Coppa Italia fissato per venerdì sera al “Ferraris” con la Reggina (ore 21.15). A Bogliasco – dove ha fatto capolino anche l’ex Nicola Pozzi – Marco Giampaolo ha potuto riabbracciare il centrocampista serbo, già allenato per un anno e mezzo nella sua prima esperienza blucerchiata.

Programma. Dopo la riunione video e l’attivazione l’ultimo arrivato si è allenato a parte mentre il gruppo si è diviso tra maggiormente impiegati con il Besiktas (impegnati soprattutto in esercitazioni tattiche al pari di Manolo Gabbiadini) e il resto (alle prese principalmente con partitelle a pressione con aggiunta di alcuni Primavera). Programma di recupero individuale per Andrea Conti; riposo post-operatorio per Simone Trimboli. Domani, martedì, la squadra sosterrà una doppia seduta.