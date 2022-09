Primo allenamento in gruppo per Winks, venerdì pomeridiano

Ripresa immediata per la Sampdoria, reduce dal pareggio casalingo con la Lazio. Come di consueto il giorno dopo la partita Marco Giampaolo ha diviso in due la squadra: i maggiormente impiegati sono stati sottoposti ad una seduta di scarico sul campo 2 del “Mugnaini” mentre il resto della squadra – compresi Andrea Conti e Harry Winks – ha svolto sul campo 1 un allenamento completo. Per la prima volta l’inglese ha lavorato con il gruppo, che domani, venerdì, tornerà all’opera per una sessione pomeridiana in vista della sfida di Verona (domenica, ore 18.00). Differenziato per Simone Trimboli; terapie post-intervento per Manuel De Luca.