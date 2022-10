Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì mattutino

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione alla sfida interna con la Roma. Dopo la riunione in sala video, Dejan Stankovic e lo staff hanno diretto una sessione tecnico-tattica sul campo 2 del “Mugnaini”. Programmi di recupero per Manuel De Luca e Harry Winks; terapie e fisioterapia per Jeison Murillo. Domani, venerdì, è in programma una seduta mattutina.