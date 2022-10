Niente soste: si torna subito al lavoro per dimenticare in fretta la Roma e dedicarsi alla gara di Coppa Italia Frecciarossa. Già domani mattina, martedì, Dejan Stankovic ritroverà la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco per dare avvio ai lavori in vista del match con l’Ascoli, in programma giovedì (ore 18.00) al “Ferraris”.