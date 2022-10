Ascoli battuto ai rigori: la Samp va avanti in Coppa Italia

Sampdoria 11

Ascoli 10

Reti: p.t. 10′ Verre, 33′ Collocolo; s.t.s. 6′ Donati., 14′ Caputo.

Sequenza rigori: Gabbiadini gol, Botteghin gol, Villar parato, Eramo gol, Djuricic gol, Falasco fuori, Caputo parato, Gondo gol, Verre gol, Caligara parato, Augello gol, Falzerano gol, Conti gol, Bidaoui gol, Léris gol, Donati gol, Murru gol, Quaranta gol, Ferrari gol, Tavcar gol, Contini gol, Guarna parato.

Sampdoria (4-2-3-1): Contini; Conti, Ferrari, Amione (1′ p.t.s. Augello), Murru; Yepes (29′ s.t. Léris), Rincón (1′ s.t. Villar); Sabiri (20′ s.t. Gabbiadini), Verre, Pussetto (1′ s.t. Djuricic); Quagliarella (1′ s.t. Caputo).

A disposizione: Audero, Ravaglia, Villa, Trimboli.

Allenatore: Stankovic.

Ascoli (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Falasco; Adjapong (37′ s.t. Donati), Collocolo (37′ s.t. Falzerano), Giovane (37′ s.t. Eramo), Caligara, Giordano (1′ p.t.s. Quaranta); Lungoyi (14′ s.t. Gondo), Mendes (14′ s.t. Bidaoui).

A disposizione: Bolletta, Dionisi, Palazzino, Fontana.

Allenatore: Bucchi.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Assistenti: D’Ascanio di Ancona e Cipriani di Empoli.

Quarto ufficiale: Colombo di Como.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Paganessi di Bergamo.

Note: ammoniti al 48′ p.t. Rincón, al 28′ s.t. Yepes, al 33′ s.t. Tavcar, all’11’ p.t.s. Conti, al 7′ s.t.s. Eramo per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 3′ s.t., 0′ p.t.s. e 1′ s.t.s.; paganti 4.738 (incasso 28.492 euro); terreno di gioco in non perfette condizioni.