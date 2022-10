Samp overcome Ascoli in Coppa Italia

Sampdoria 2-2 Ascoli AET, 9-8 on penalties

Scorers: 10 Verre, 33 Collocolo; 111 Donati., 119 Caputo.

Penalty sequence: Gabbiadini goal, Botteghin goal, Villar miss, Eramo goal, Djuricic goal, Falasco miss, Caputo miss, Gondo goal, Verre goal, Caligara miss, Augello goal, Falzerano goal, Conti goal, Bidaoui goal, Leris goal, Donati goal, Murru goal, Quaranta goal, Ferrari goal, Tavcar goal, Contini goal, Guarna miss.

Sampdoria (4-2-3-1): Contini; Conti, Ferrari, Amione (91 Augello), Murru; Yepes (74 Leris), Rincon (46 Villar); Sabiri (65 Gabbiadini), Verre, Pussetto (46 Djuricic); Quagliarella (46 Caputo).

Unused substitutes: Audero, Ravaglia, Villa, Trimboli.

Coach: Stankovic.

Ascoli (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Falasco; Adjapong (82 Donati), Collocolo (83 Falzerano), Giovane (82 Eramo), Caligara, Giordano (91 Quaranta); Lungoyi (59 Gondo), Mendes (59 Bidaoui).

Unused substitutes: Bolletta, Dionisi, Palazzino, Fontana.

Coach: Bucchi.

Referee: Zufferli.

Assistants: D’Ascanio and Cipriani.

Fourth official: Colombo.

VAR: Mazzoleni, Paganessi.

Booked: Rincon, Yepes, Tavcar, Conti, Eramo.