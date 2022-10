Attivazione, tecnica e scarico nell’antivigilia di Cremonese-Samp

Antivigilia di Serie A a Bogliasco, dove i blucerchiati continuano la marcia di avvicinamento a Cremonese-Sampdoria di lunedì pomeriggio. Attivazione motoria, esercitazione tecnica con la palla e scarico individuale: questo il programma messo in pratica nel corso della mattinata da Dejan Stankovic e staff sul campo 2 del “Mugnaini”.

Programma. Per quanto riguarda i singoli, hanno svolto lavori differenziati Harry Winks, Jeison Murillo, Tomás Rincón e Ronaldo Vieira; prosegue invece il proprio percorso di recupero Manuel De Luca. Domani, domenica, è in programma la rifinitura pomeridiana che precederà la partenza in pullman verso Cremona.