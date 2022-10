Sono ventiquattro i blucerchiati di Stankovic per Cremona

Ultimata la rifinitura pomeridiana al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejan Stankovic ha reso nota la lista dei convocati per la gara con la Cremonese, in programma domani, lunedì, allo stadio “Zini” (ore 18.30) e valida quale 11.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Sono 24 i blucerchiati chiamati a sfidare i grigiorossi in trasferta: unici assenti Manuel De Luca ed Harry Winks. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella.