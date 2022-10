Torelli e partitelle ad alta intensità, giovedì mattutino

Splende il sole su Bogliasco dove la Sampdoria ha iniziato a preparare la trasferta di Milano in programma sabato, quando affronterà l’Inter al “Meazza” (ore 20.45). Attivazione atletica, possesso-palla sotto forma di torelli e partitelle ad alta intensità in spazi ridotti: questo il menù dell’allenamento pomeridiano diretto sul campo 2 del “Mugnaini” da Dejan Stankovic e il suo staff. Tutti in gruppo ad eccezione di Manuel De Luca ed Harry Winks, impegnati nei rispettivi percorsi di recupero. Domani, giovedì, è in programma una seduta mattutina.