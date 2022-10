Dur giorni di riposo, martedì pomeriggio la ripresa al “Mugnaini”

Due giorni di riposo per la Sampdoria. A margine della sfida con l’Inter, i blucerchiati rientrerà nella notte a Genova e martedì pomeriggio si ritroveranno al “Mugnaini” per cominciare a preparare la sfida con la Fiorentina, prossimo impegno di Serie A TIM in programma domenica al “Ferraris” (ore 15.00).