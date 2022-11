Doppia seduta intensa al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

La Sampdoria continua al “Mugnaini” di Bogliasco la marcia d’avvicinamento alla sfida di domenica pomeriggio con la Fiorentina. Dejan Stankovic e staff hanno predisposto un’intensa doppia seduta a base di forza in palestra e tattica (mattina) e torelli e conclusioni in porta (pomeriggio). Differenziati per Andrea Conti e Ignacio Pussetto, trattamenti pomeridiani per Fabio Quagliarella e Abdelhamid Sabiri; programmi di recupero Manuel De Luca ed Harry Winks. Domani, giovedì, squadra in campo per un allenamento pomeridiano.