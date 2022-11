Samp subito al lavoro, frattura nasale per Amione

Non c’è tempo per riposare. Domattina, lunedì, la Sampdoria tornerà subito al lavoro al “Mugnaini” di Bogliasco per riprendere la preparazione in vista del turno infrasettimanale di mercoledì sera in casa del Torino. Da valutare le condizioni di Bruno Amione, subito ricoverato a Villa Montallegro a causa della frattura delle ossa nasali occorsagli nel primo della gara con la Fiorentina e seguito dal professor Marco Barbieri.