La Samp non punge, il Torino esulta con Radonjic e Vlasic

Per il match report completo della sfida tra granata e blucerchiati clicca qui.

Torino 2

Sampdoria 0

Reti: p.t. 29′ Radonjic; s.t. 14′ Vlasic.

Torino (3-4-3): V. Milinkovic; Zima, Schuurs (22′ p.t. Buongiorno), Rodriguez; Singo, S. Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk (42′ s.t. Seck), Radonjic, Vlasic (47′ s.t. Ilkhan).

A disposizione: Berisha, Fiorenza, Bayeye, Karamoh, Sanabria, Lazaro, Adopo, Seck, Djidji, Garbett.

Allenatore: Juric.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (25′ s.t. Ferrari), Colley, Amione (38′ s.t. Murru); Bereszynski, Rincón (38′ s.t. Villar), Yepes (23′ s.t. Verre), Augello; Djuricic (23′ s.t. Gabbiadini); Montevago, Caputo.

A disposizione: Contini, Tantalocchi, Vieira, Quagliarella, Malagrida, Trimboli.

Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Massa di Imperia.

Assistenti: Alassio di Imperia e Severino di Campobasso.

Quarto ufficiale: Pezzuto di Lecce.

VAR: Abbattista di Molfetta.

AVAR: Di Paolo di Avezzano.

Note: espulso al 15′ s.t. Stankovic per comportamento non regolamentare; ammoniti al 7′ p.t. S. Ricci, al 20′ p.t. Amione, al 7′ s.t. Yepes, al 35′ s.t. Colley per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in discrete condizioni.