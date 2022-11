Ripresa immediata al “Mugnaini”: sabato c’è il Lecce

Non c’è tempo per riposare. Archiviata la sconfitta esterna con il Torino, domani pomeriggio, giovedì, la Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco per preparare l’ultimo impegno dell’anno di Serie A TIM con il Lecce, in programma sabato al “Ferraris” (ore 18.00).