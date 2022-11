Nazionali: tutti gli impegni degli undici blucerchiati convocati

Sono undici i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Algeria – Mehdi Léris

Amichevole: Algeria-Mali (mercoledì 16 novembre, ore 20.30, “Miloud Hadefi Stadium” di Oran, Algeria)

Amichevole: Svezia-Algeria (sabato 19 novembre, ore 20.30, “Eleda Stadium” di Malmö, Svezia)

Gambia – Omar Colley

Amichevole: Gambia-Tanzania (domenica 20 novembre, Gambia)

Marocco – Abdelhamid Sabiri

Amichevole: Marocco-Georgia (giovedì 17 novembre, ore 17.00, “Sharjah Stadium” di Sharjah, Emirati Arabi Uniti)

FIFA World Cup Qatar 2022, Gruppo F, round 1: Marocco-Croazia (mercoledì 23 novembre, ore 11.oo, “Al Bayt Stadium” di Al Khor, Qatar)

FIFA World Cup Qatar 2022, Gruppo F, round 2: Belgio-Marocco (domenica 27 novembre, ore 14.00, “Al Thumama Stadium” di Doha, Qatar)

FIFA World Cup Qatar 2022, Gruppo F, round 3: Canada-Marocco (giovedì 1 dicembre, ore 16.00, “Al Thumama Stadium” di Doha, Qatar)

Polonia – Bartosz Bereszynski

Amichevole: Polonia-Cile (mercoledì 16 novembre, ore 18.00, “Stadion Narodowy w Warszawie” di Varsavia, Polonia)

FIFA World Cup Qatar 2022, Gruppo C, round 1: Messico-Polonia (martedì 22 novembre, ore 17.oo, “Stadium 974” di Doha, Qatar)

FIFA World Cup Qatar 2022, Gruppo C, round 2: Polonia-Arabia Saudita (sabato 26 novembre, ore 14.00, “Education City Stadium” di Doha, Qatar)

FIFA World Cup Qatar 2022, Gruppo C, round 3: Polonia-Argentina (martedì 30 novembre, ore 20.00, “Stadium 974” di Doha, Qatar)

Serbia – Filip Djuricic

Amichevole: Bahrein-Serbia (venerdì 18 novembre, ore 17.00, “Stadio Nazionale del Bahrein” di Riffa, Bahrein)

FIFA World Cup Qatar 2022, Gruppo G, round 1: Brasile-Serbia (giovedì 24 novembre, ore 20.oo, “Lusail Iconic Stadium” di Lusail, Qatar)

FIFA World Cup Qatar 2022, Gruppo G, round 2: Camerun-Serbia (lunedì 28 novembre, ore 11.00, “Al Janoub Stadium” di Al Wakrah, Qatar)

FIFA World Cup Qatar 2022, Gruppo G, round 3: Serbia-Svizzera (venerdì 2 dicembre, ore 20.00, “Stadium 974” di Doha, Qatar)

Venezuela – Tomás Rincón

Amichevole: Venezuela-Panama (martedì 15 novembre, ore 18.00, “Al Hamriya Sports Club Stadium” di Sharjah, Emirati Arabi Uniti)

Amichevole: Venezuela-Siria (domenica 20 novembre, ore 18.00, “Shabab Al Ahli Stadium” di Dubai, Emirati Arabi Uniti)

Italia Under 20 – Daniele Montevago

Torneo 8 Nazioni: Romania-Italia (giovedì 17 novembre, ore 21.00, “Francisc Neumann Stadium” di Arad, Romania)

Torneo 8 Nazioni: Italia-Repubblica Ceca (lunedì 21 novembre, ore 15.00, stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo, Italia)

Finlandia Under 19 – Samuli Miettinen

Qualificazioni Europei Under 19: Finlandia-Israele (mercoledì 16 novembre, ore 13.00, “Stadion Branko Cavlovic-Cavlek” di Karlovac, Croazia)

Qualificazioni Europei Under 19: Croazia-Finlandia (sabato 19 novembre, ore 14.00, “Sport Centre Rudes” di Zagabria, Croazia)

Qualificazioni Europei Under 19: Isole Faroe-Finlandia (martedì 22 novembre, ore 14.00, “Stadion Branko Cavlovic-Cavlek” di Karlovac, Croazia)

Macedonia Under 19 – Ardijan Chilafi

Qualificazioni Europei Under 19: Macedonia-Serbia (giovedì 17 novembre, ore 13.00, “Petar Miloševski Training Centre” di Skopje, Macedonia del Nord)

Qualificazioni Europei Under 19: Norvegia-Macedonia (domenica 20 novembre, ore 13.00, “Petar Miloševski Training Centre” di Skopje, Macedonia del Nord)

Qualificazioni Europei Under 19: San Marino-Macedonia (mercoledì 23 novembre, ore 13.00, “Petar Miloševski Training Centre” di Skopje, Macedonia del Nord)

Malta Under 19 – Lucas Caruana

Amichevole: Malta-Portogallo (mercoledì 23 novembre, ore 19.00, Malta)

Amichevole: Malta-Germania (sabato 26 novembre, ore 12.30, Malta)

Amichevole: Malta-Polonia (lunedì 29 novembre, ore 15.00, Malta)

Macedonia Under 18 – Abiola Bamijoko

Amichevole: Macedonia-Slovacchia (mercoledì 16 novembre, ore 13.00, “Gradski Stadion Štip” di Štip, Macedonia del Nord)

Amichevole: Macedonia-Slovacchia (sabato 19 novembre, ore 13.00, “Gradski Stadion Štip” di Štip, Macedonia del Nord)