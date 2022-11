FIFA World Cup Qatar 2022: pari all’esordio per Bereszynski

Inizia con un pareggio a reti bianche l’avventura della Polonia di Bartosz Bereszynski nella FIFA World Cup Qatar 2022. Allo “Stadium 974” di Doha i biancorossi non sono riusciti a sfondare il muro del Messico nella gara valida per il Round 1 del Gruppo C. Ad incidere sul risultato finale anche l’errore dal dischetto di Lewandowski al minuto 58. Il difensore blucerchiato, titolare, in campo per l’intero arco dell’incontro e autore di una buona prova da terzino sinistro, tornerà in campo sabato 26 novembre per sfidare l’Arabia Saudita, prima in classifica a quota 3 punti dopo il successo sull’Argentina.