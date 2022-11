FIFA World Cup Qatar 2022: il Marocco di Sabiri ferma la Croazia

Un punto per cominciare l’avventura iridata. Il Marocco di Abdelhamid Sabiri ha fermato sullo 0-0 la Croazia nella gara d’esordio del Gruppo F della FIFA World Cup Qatar 2022. All'”Al Bayt Stadium” di Al Khor i Leoni dell’Atlante hanno sfoderato un’ottima prestazione che ha permesso di arginare i continui attacchi dei biancorossi. Inizialmente in panchina, il centrocampista blucerchiato è subentrato a Ounahi al minuto 81 e scenderà nuovamente in campo domenica 27 novembre per affrontare il Belgio.