FIFA World Cup Qatar 2022: Djuricic in panchina, Serbia k.o.

Parte in salita il Mondiale della Serbia del blucerchiato Filip Djuricic, rimasto in panchina nella sfida persa 2-0 (62′ e 73′ Richarlison) con il Brasile. Al “Lusail Stadium” di Al Daayen, le Aquile Bianche del C.T. Dragan Stojkovic cedono il passo ai verdeoro nella gara d’esordio del Gruppo G della FIFA World Cup Qatar 2022 e restano a quota 0 punti in classifica al pari del Camerun, prossimo avversario lunedì 28 novembre.