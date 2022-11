FIFA World Cup Qatar 2022: Sabiri-gol, il Marocco batte il Belgio

Sabiri-gol e il Marocco batte il Belgio, compiendo un passo importante verso gli ottavi di finale della FIFA World Cup Qatar 2022. Al “Thumama Stadium” di Doha, il centrocampista blucerchiato – inizialmente in panchina e subentrato al 68′ ad Amallah – sblocca il risultato al minuto 72, superando Courtois direttamente da calcio d’angolo e dando il via al successo dei Leoni dell’Atlante, che al 92′ mettono in ghiaccio il risultato con Aboukal. Veniale il giallo rimediato al 95′ per gioco scorretto dal numero 11, fondamentali invece i tre punti che permettono alla formazione del c.t. Hoalid Regragui di balzare in testa al Gruppo F, in attesa della sfida con il Canada, in programma giovedì 1° dicembre e valida quale terza ed ultima gara del girone eliminatorio.