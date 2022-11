La Samp riparte con un doppio, giovedì pomeridiano

La Sampdoria si è rimessa in moto. Dopo il ciclo di tamponi sostenuto nel pomeriggio di martedì, i blucerchiati si sono ritrovati a Bogliasco per riprendere gli allenamenti in vista della seconda parte di stagione. Di fronte al presidente Marco Lanna, Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una doppia sessione sul campo 2 del “Mugnaini”.

Agenda. Oltre ai mondialisti Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic e Abdelhamid Sabiri, assenti anche Omar Colley, Medhi Léris e Tomás Rincón che – in seguito agli impegni sostenuti con Gambia, Algeria e Venezuela – godranno di qualche giorno in più di riposo e si uniranno al gruppo a partire da lunedì 5 dicembre. Differenziati per Manuel De Luca e Andrea Conti, cure per Ignacio Pussetto (a Udine) e per Harry Winks (in Spagna). Domani, giovedì, è in agenda una seduta pomeridiana.