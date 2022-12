FIFA World Cup Qatar 2022: Sabiri e il Marocco avanti da primi

L’avventura iridata di Abdelhamid Sabiri e del Marocco continua. Il centrocampista blucerchiato – titolare e sostituito al 65′ da Amallah – e i suoi connazionali hanno superato per 2-1 il Canada sul prato dell'”Al Thumama Stadium” di Doha, chiudendo il Gruppo F della FIFA World Cup Qatar 2022 al primo posto con 7 punti davanti alla Croazia a quota 5, uno in più del Belgio, eliminato. Appuntamento per lunedì 6 dicembre, quando i Leoni dell’Atlante gareggeranno per la seconda volta nella loro storia (dopo Messico ’86) negli ottavi di finale.