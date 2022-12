Partitelle ad alta intensità al “Mugnaini”, venerdì doppia seduta

Seduta pomeridiana a Bogliasco per la Sampdoria. Sul campo 1 del “Mugnaini”, di fronte al coordinatore tecnico Mattia Baldini, Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto un allenamento a base di attivazione atletica e partitelle a tema ad alta intensità.

Programmi. Impegnati al mondiale in Qatar Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic e Abdelhamid Sabiri, assenti anche Omar Colley, Mehdi Léris e Tomás Rincón che torneranno a disposizione lunedì 5 dicembre, dopo aver goduto di qualche giorno di riposo ulteriore in seguito agli impegni con le rispettive nazionali. Programmi differenziati per Manuel De Luca e Andrea Conti, cure per Ignacio Pussetto (a Udine) e per Harry Winks (in Spagna). Domani, venerdì, doppia sessione.