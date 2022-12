Doppio tra tecnica e tattica al “Mugnaini”, sabato riposo

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della seconda parte di stagione. Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una doppia seduta a Bogliasco: al mattino i blucerchiati sono stati divisi in due gruppi che si solo alternati tra lavoro di forza in palestra ed esercitazioni tecniche sul campo 1 del “Mugnaini; nel pomeriggio tutti sul campo 2 per una sessione di riscaldamento aerobico con e senza palla, possessi, lavoro tattico e partitella.

Calendario. Assenti Omar Colley, Mehdi Léris e Tomás Rincón, che torneranno a disposizione lunedì 5 dicembre, oltre a Bartosz Bereszynski, Filip Djuriric e Abdelhamid Sabiri, impegnati con le rispettive nazionali alla FIFA World Cup Qatar 2022. Programmi differenziati per Manuel De Luca e Andrea Conti; cure per Ignacio Pussetto (a Udine) e per Harry Winks (in Spagna). Sabato la squadra godrà di una giornata di riposo per tornare al Poggio domenica, quando è in calendario un doppio allenamento.