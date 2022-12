FIFA World Cup Qatar 2022: la Francia fa fuori Bereszynski

Fuori a testa alta. Bartosz Bereszynski e la Polonia salutano la FIFA World Cup Qatar 2022: negli ottavi di finale la Francia ha fatto valere la maggior cifra tecnica, aggiudicandosi l’incontro per 3-1 (44′ Giroud, 74′ e 91′ Mbappe, 99′ Lewandowski rig.). Sul prato dell'”Al Thumamam Stadium” di Doha, l’esterno blucerchiato è stato schierato titolare a sinistra ed è rimasto in campo per l’intero arco dell’incontro, rimediando un cartellino giallo al minuto 47 per un intervento in scivolata ai danni di Dembele.