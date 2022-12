Primo doppio al Calista Sports Center, sabato mattutino

Secondo giorno di lavoro in Turchia per la Sampdoria. Al Calista Sports Center di Kadriye i blucerchiati di Dejan Stankovic hanno sostenuto una doppia seduta: mattinata in due gruppi alternatisi tra forza in palestra ed esercitazioni tattiche, pomeriggio atletico e tecnico a base di sprint, torelli e partitelle in spazi ridotti. Differenziato sul campo per Harry Winks, cure per Andrea Conti. Domani, sabato, la squadra tornerà all’opera per un solo allenamento mattutino.

DAZN. Domenica è in programma la programma la prima amichevole del ritiro invernale: il test con i sudafricani del TS Galaxy (calcio d’inizio alle ore 17.30 locali, le 15.30 in Italia) sarà trasmesso in diretta su DAZN, al pari dei match successivi con i turchi dell’Adana Demirspor (giovedì 15 dicembre) e i tedeschi della Dynamo Dresden (lunedì 19 dicembre).