Rigenerante in piscina per i blucerchiati, Djuricic in campo

Mattinata di lavoro divisa tra campo e piscina per la Sampdoria. Rigenerante in acqua al Calista Luxury Resort per buona parte dei giocatori di movimento impiegati con il TS Galaxy; allenamento sotto la pioggia al Calista Sports Center per il resto della rosa, compreso Filip Djuricic. Il serbo, che ha raggiunto i compagni in Turchia nella serata di domenica, ha svolto una seduta differenziata al pari di Andrea Conti, Gonzalo Villar (affaticato ma in ripresa) ed Harry Winks. Domani, martedì, Dejan Stankovic e staff hanno previsto una doppia sessione.

Kaysar. Intanto è stata fissata la quarta e ultima di questo ritiro invernale: il 23 dicembre, giorno del ritorno in Italia, i blucerchiati affronteranno il Kaysar, formazione che partecipa alla seconda serie kazaka. Fischio d’inizio alle ore 11.00 locali (le 9.00 in Italia).

– Adana Demirspor vs Sampdoria (giovedì 15 dicembre, ore 17.30 locali, New Adana Stadium, Adana, Turchia)

– Sampdoria vs Dynamo Dresden (lunedì 19 dicembre, ore 17.30 locali, Calista Sports Center, Kadriye, Antalya, Turchia)

– Sampdoria vs Kaysar (venerdì 23 dicembre, ore 11.00 locali, Calista Sports Center, Kadriye, Antalya, Turchia)