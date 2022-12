Venerdì defaticante, escluso intervento per Quagliarella

Archiviata la seconda amichevole in casa dell’Adana Demirspor, la Sampdoria rientrerà in volo ad Antalya in tarda serata. Per domani, venerdì, Dejan Stankovic ha accordato una giornata defaticante. Sabato, al Calista Sports Center, è invece in programma una doppia seduta.

Riabilitazione. Intanto Fabio Quagliarella è stato sottoposto in mattinata ad accertamento ortopedico specialistico il quale ha escluso l’intervento chirurgico. Il capitano inizierà fin da subito la fase di riabilitazione del caso.